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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Дерби Каунти
Бирмингем Сити - Дерби Каунти: обзор матча 09 марта 2013
Бирмингем Сити
09.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
3 : 1
Завершен
Дерби Каунти
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Бирмингем Сити - Дерби Каунти
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0
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Матчи команд
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Информация о матче
Стадион:
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