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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Мидлсбро
Бристоль Сити - Мидлсбро: обзор матча 09 марта 2013
Бристоль Сити
09.03.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
2 : 0
Завершен
Мидлсбро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Бристоль Сити - Мидлсбро
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0
0
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0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
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0 : 5
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 13 тур
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2 : 3
31.10.2026
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Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
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Бристоль Сити
0 : 1
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Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
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