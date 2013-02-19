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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Вулверхэмптон
Барнсли - Вулверхэмптон: обзор матча 19 февраля 2013
Барнсли
19.02.2013, вторник, 23:45
Англия. Чемпионшип, 33 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Барнсли - Вулверхэмптон
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0
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