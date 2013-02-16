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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Уотфорд
Бирмингем Сити - Уотфорд: обзор матча 16 февраля 2013
Бирмингем Сити
16.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 4
Завершен
Уотфорд
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Статистика матча Бирмингем Сити - Уотфорд
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Матчи команд
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