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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Халл Сити
Миллуолл - Халл Сити: обзор матча 02 февраля 2013
Миллуолл
02.02.2013, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 30 тур
0 : 1
Завершен
Халл Сити
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Миллуолл - Халл Сити
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0
0
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0
Матчи команд
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Миллуолл
- : -
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- : -
22.11.2026
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1 : 0
07.11.2026
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Халл Сити
2 : 2
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1 : 1
25.10.2026
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Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
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Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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Миллуолл
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