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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Кристал Пэлас
Бирмингем Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 15 декабря 2012
Бирмингем Сити
15.12.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Бирмингем Сити - Кристал Пэлас
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Информация о матче
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