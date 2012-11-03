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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
Бирмингем Сити - Ипсвич Таун: обзор матча 03 ноября 2012
Бирмингем Сити
03.11.2012, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 14 тур
0 : 1
Завершен
Ипсвич Таун
Матч
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Статистика матча Бирмингем Сити - Ипсвич Таун
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Информация о матче
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Сент-Эндрюс
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