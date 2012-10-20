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Англия. Чемпионшип
Кристал Пэлас - Миллуолл
Кристал Пэлас - Миллуолл: обзор матча 20 октября 2012
Кристал Пэлас
20.10.2012, суббота, 16:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 2
Завершен
Миллуолл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кристал Пэлас - Миллуолл
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
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17.10.2026
Линкольн
Информация о матче
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