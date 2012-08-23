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Хорсенс - Спортинг
Хорсенс - Спортинг: обзор матча 23 августа 2012
Хорсенс
23.08.2012, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 раунд
1 : 1
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
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Матчи команд
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Хорсенс
- : -
22.11.2026
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08.11.2026
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Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 10 тур
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3 : 3
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 1
03.11.2026
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Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
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Португалия. Примейра, 9 тур
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1 : 2
25.10.2026
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Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
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