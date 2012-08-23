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Лига Европы 2026/2027
Дебрецен - Брюгге
Дебрецен - Брюгге: обзор матча 23 августа 2012
Дебрецен
23.08.2012, четверг, 22:30
Лига Европы, 4 раунд
0 : 3
Ответный матч – 1 : 4
Завершен
Брюгге
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Статистика матча Дебрецен - Брюгге
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0
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Информация о матче
Стадион:
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