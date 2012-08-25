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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Лидс
Питерборо Юнайтед - Лидс: обзор матча 25 августа 2012
Питерборо Юнайтед
25.08.2012, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лидс
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Лидс
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0
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0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
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Лидс
Информация о матче
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