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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Мерсин Идманюрду - Генчлербирлиги
Мерсин Идманюрду - Генчлербирлиги: обзор матча 22 сентября 2012
Мерсин Идманюрду
22.09.2012, суббота, 21:00
Турция. Супер-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Генчлербирлиги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мерсин Идманюрду - Генчлербирлиги
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 5
18.05.2016
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
7 : 0
15.05.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
08.05.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
2 : 0
29.04.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
- : -
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Генчлербирлиги
0 : 1
17.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 7 тур
Генчлербирлиги
2 : 2
10.10.2026
Амед
Информация о матче
Стадион:
Тевфик Сирри Гюр
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