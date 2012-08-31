Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Мерсин Идманюрду - Эскишехирспор
Мерсин Идманюрду - Эскишехирспор: обзор матча 31 августа 2012
Мерсин Идманюрду
31.08.2012, пятница, 22:15
Турция. Супер-Лига, 3 тур
1 : 3
Завершен
Эскишехирспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Мерсин Идманюрду - Эскишехирспор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 34 тур
Мерсин Идманюрду
2 : 5
18.05.2016
Бурсаспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Касымпаша
7 : 0
15.05.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 32 тур
Мерсин Идманюрду
0 : 1
08.05.2016
Антальяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Ризеспор
2 : 0
29.04.2016
Мерсин Идманюрду
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Генчлербирлиги
3 : 1
19.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Эскишехирспор
1 : 2
14.05.2016
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 32 тур
Газиантепспор
1 : 1
07.05.2016
Эскишехирспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Эскишехирспор
1 : 0
30.04.2016
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Мерсин Идманюрду
1 : 2
24.04.2016
Эскишехирспор
Информация о матче
Стадион:
Тевфик Сирри Гюр
Новости команд
Все
Мерсин Идманюрду
Эскишехирспор
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Веллитон сменил один турецкий клуб на другой
2016.07.02 17:38
1
Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион
2016.05.15 23:05
10
Отсутствие игровой практики может помешать переходу Веллитона в «Терек»
2016.04.02 12:47
Рахимов: «Веллитон – качественный футболист»
2016.03.21 17:50
5
Веллитон сменил один турецкий клуб на другой
2016.07.02 17:38
1
Отсутствие игровой практики может помешать переходу Веллитона в «Терек»
2016.04.02 12:47
Рахимов: «Веллитон – качественный футболист»
2016.03.21 17:50
5
Рахимов: «В истории с переходом Веллитона в «Терек» слишком много «если»
2016.02.26 16:57
Веллитон может перейти в «Терек»
2016.02.26 15:00
5
Вратарь «Эскишехирспора» забил ударом со штрафного со своей половины поля
2016.09.26 23:13
6
Болельщики «Эскишехирспора» подожгли стадион
2016.05.15 23:05
10
«Генчлербирлиги» уволил пятого тренера за сезон
2015.12.30 07:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+