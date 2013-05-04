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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вердер - Хоффенхайм
Вердер - Хоффенхайм: обзор матча 04 мая 2013
Вердер
04.05.2013, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 32 тур
2 : 2
Завершен
Хоффенхайм
2'
А. Хант (П)
24'
К. Де Брюйне
85'
С. Шипплок
90+1'
С. Шипплок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вердер - Хоффенхайм
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
С. Шипплок
Пас отдал
А. Людвиг
Замена
А. Лукимия-Мулонготи
️️️️
Ф. Кроос
85'
85'
ГОЛ! 2:1!
С. Шипплок
Пас отдал
С. Салихович
Замена
Л. Шмитц
️️️️
А. Игньевски
82'
79'
Желтая карточка
С. Шипплок
76'
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Т. Вайс
74'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
Т. Гебре Селасси
️️️️
К. Фритц
74'
66'
Замена
С. Шипплок
️️️️
С. Руди
Желтая карточка
Ф. Баргфреде
62'
Желтая карточка
Ф. Кроос
58'
46'
Замена
А. Людвиг
️️️️
Ф. Джонсон
Желтая карточка
К. Фритц
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Н. Петерсен
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Хант
2'
1'
Желтая карточка
Д. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
4
Себастьян Предль
ЦЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
8
Клеменс Фритц
ПЗ
9
Озкан Йилдырим
ЛП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Хоффенхайм
1
Коэн Кастелс
ВР
32
Андреас Бек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Штефан Тескер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Сеяд Салихович
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
19
Фабиан Джонсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вердер
30
Рихард Штребингер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
21
Ассани Лукимия-Мулонготи
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Хоффенхайм
1
Йенс Граль
ВР
23
Робин Сцарка
ЦЗ
0
Патрик Шорр
ЦЗ
22
Джереми Тольян
ПЗ
11
Андреас Людвиг
ЦП
22
Свен Шипплок
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
4-4-1-1
1
Милиц
4
Предль
22
Игньевски
19
Папастатопулос
8
Фритц
9
Йилдырим
14
Хант
23
Кроос
44
Баргфреде
7
Де Брюйне
18
Петерсен
4-4-2
1
Кастелс
23
Вестергор
2
Тескер
19
Абрахам
32
Бек
13
Руди
0
Вайс
19
Джонсон
23
Салихович
31
Фолланд
9
Фирмино
22
Игньевски
26
Шмитц
26
Шмитц
22
Игньевски
23
Кроос
21
Лукимия-Мулонготи
21
Лукимия-Мулонготи
23
Кроос
8
Фритц
23
Гебре Селасси
23
Гебре Селасси
8
Фритц
19
Джонсон
11
Людвиг
11
Людвиг
19
Джонсон
13
Руди
22
Шипплок
22
Шипплок
13
Руди
0
Вайс
9
Де Камарго
9
Де Камарго
0
Вайс
Остались в запасе
Вердер
Хоффенхайм
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
23
Робин Сцарка
ЦЗ
0
Патрик Шорр
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
22
Йоханн Вюртс
ЦФ
30
Рихард Штребингер
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Остались в запасе
23
Робин Сцарка
ЦЗ
0
Патрик Шорр
ЦЗ
1
Йенс Граль
ВР
22
Джереми Тольян
ПЗ
Главный тренер
Томас Шааф
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Вердер - Хоффенхайм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Хартманн
(Крюгцелль)
Стадион:
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