Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Аугсбург - Нюрнберг
Аугсбург - Нюрнберг: обзор матча 08 марта 2013
Аугсбург
08.03.2013, пятница, 23:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Нюрнберг
36'
Т. Вернер
21'
Х. Кийотаке
54'
А. Эссвайн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аугсбург - Нюрнберг
Желтая карточка
А. Бансе
90'
84'
Замена
М. Илдиз
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
А. Бансе
️️️️
Ч. Донь-Вон
82'
75'
Замена
Б. Дабанли
️️️️
Х. Балич
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
71'
Замена
Я. Моравек
️️️️
А. Оттль
71'
Замена
Т. Оэрль
️️️️
Т. Вернер
63'
54'
ГОЛ! 1:2!
А. Эссвайн
Желтая карточка
Я. Кальсен-Бракер
53'
Желтая карточка
К. Фогт
49'
46'
Замена
Х. Пинола
️️️️
М. Платтенхардт
39'
Желтая карточка
М. Фойлнер
ГОЛ! 1:1!
Т. Вернер
Пас отдал
А. Хан
36'
21'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кийотаке
Пас отдал
А. Эссвайн
6'
Желтая карточка
М. Платтенхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аугсбург
30
Мохамед Амзиф
ВР
7
Кевин Фогт
ЦЗ
18
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
ЦЗ
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
10
Ку Чжа-Чеол
ЦП
17
Тобиас Вернер
ЦП
16
Андреас Оттль
ЦП
28
Андре Хан
ПВ
13
Саша Мельдерс
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
35
Александр Эссвайн
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Аугсбург
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
30
Ян Моравек
ЦП
20
Торстен Оэрль
ЦФ
30
Аристид Бансе
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
5
Беркай Дабанли
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
20
Мухаммед Илдиз
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
33
Му Канадзаки
ЦФ
4-3-1-2
30
Амзиф
7
Фогт
22
Озтрзолек
24
Клаван
18
Кальсен-Бракер
10
Ку Чжа-Чеол
17
Вернер
16
Оттль
28
Хан
33
Чжи Донь-Вон
13
Мельдерс
4-4-1-1
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
21
Платтенхардт
5
Балич
8
Фойлнер
3
Симонс
35
Эссвайн
10
Кийотаке
17
Пекхарт
17
Вернер
20
Оэрль
20
Оэрль
17
Вернер
16
Оттль
30
Моравек
30
Моравек
16
Оттль
33
Чжи Донь-Вон
30
Бансе
30
Бансе
33
Чжи Донь-Вон
10
Кийотаке
20
Илдиз
20
Илдиз
10
Кийотаке
5
Балич
5
Дабанли
5
Дабанли
5
Балич
21
Платтенхардт
22
Пинола
22
Пинола
21
Платтенхардт
Остались в запасе
Аугсбург
Нюрнберг
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
33
Патрик Раковски
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Визингер
Остались в запасе
5
Доминик Райнхардт
ЦЗ
1
Симон Йенцш
ВР
71
Марсель Де Йонг
ЛЗ
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
Остались в запасе
33
Патрик Раковски
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
33
Му Канадзаки
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Главный тренер
Михаэль Визингер
Статистика матча Аугсбург - Нюрнберг
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Аугсбург Арена
Новости команд
Все
Аугсбург
Нюрнберг
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«РБ Лейпциг» – «Аугсбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «РБ Лейпцига» и «Аугсбурга» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Аугсбурга» и «Фрайбурга» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Сонненхоф Гросаспаха» и «Аугсбурга» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Аугсбург» – «Унион Берлин»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+