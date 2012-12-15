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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Гамбург
Байер - Гамбург: обзор матча 15 декабря 2012
Байер
15.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 17 тур
3 : 0
Завершен
Гамбург
27'
Ш. Кисслинг
36'
А. Шюррле
66'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Гамбург
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Г. Кастро
85'
83'
Замена
Т. Ринкон
️️️️
М. Бадель
Замена
Ж. Фернандес
️️️️
Ш. Кисслинг
83'
Замена
Д. Кор
️️️️
А. Шюррле
72'
ГОЛ! 3:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Б. Лено
66'
65'
Замена
И. Иличевич
️️️️
П. Скьельбред
65'
Замена
М. Байстер
️️️️
Х. Сон
Желтая карточка
Й. Хегелер
61'
39'
Желтая карточка
А. Руднев
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
Пас отдал
Ш. Кисслинг
36'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Г. Кастро
27'
25'
Желтая карточка
Ж. Гин Лам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
47
Милан Бадель
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
11
Карлиньос
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
9
Окан Айдын
ЦФ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
16
Иво Иличевич
ЦП
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
3-2-4-1
1
Лено
21
Хосогаи
2
Вольшайд
21
Топрак
17
Бениш
8
Бендер
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
13
Хегелер
11
Кисслинг
4-4-1-1
15
Адлер
3
Аого
28
Мансьенн
2
Дикмайер
16
Вестерманн
26
Лам
5
Скьельбред
30
Арслан
47
Бадель
7
Сон
9
Руднев
20
Шюррле
31
Кор
31
Кор
20
Шюррле
8
Кастро
7
Аугусто
7
Аугусто
8
Кастро
11
Кисслинг
10
Фернандес
10
Фернандес
11
Кисслинг
47
Бадель
8
Ринкон
8
Ринкон
47
Бадель
5
Скьельбред
16
Иличевич
16
Иличевич
5
Скьельбред
7
Сон
9
Байстер
9
Байстер
7
Сон
Остались в запасе
Байер
Гамбург
11
Карлиньос
ЦЗ
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
11
Карлиньос
ЦЗ
9
Окан Айдын
ЦФ
1
Михаэль Ренсинг
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Байер - Гамбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Дениз Айтекин
(Оберсбах)
Стадион:
Бай-Арена
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