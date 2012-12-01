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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Нюрнберг
Байер - Нюрнберг: обзор матча 01 декабря 2012
Байер
01.12.2012, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Нюрнберг
37'
Ш. Кисслинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Нюрнберг
90'
+1
Желтая карточка
Х. Пинола
Замена
Р. Аугусто
️️️️
Г. Кастро
88'
86'
Желтая карточка
Т. Пекхарт
Желтая карточка
Л. Бендер
86'
77'
Замена
А. Эссвайн
️️️️
М. Франтц
Желтая карточка
Х. Хосогаи
76'
Желтая карточка
С. Рольфес
75'
Замена
М. Фридрих
️️️️
О. Топрак
72'
62'
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Х. Балич
62'
Замена
Р. Мак
️️️️
С. Полтер
Замена
Й. Хегелер
️️️️
А. Шюррле
62'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
А. Шюррле
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
6
Симон Рольфес
ЦП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
3
Тимми Симонс
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
36
Альмог Коэн
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
3-2-3-1
1
Лено
2
Вольшайд
21
Топрак
7
Райнарц
21
Хосогаи
14
Карвахаль
20
Шюррле
8
Кастро
6
Рольфес
11
Кисслинг
4-4-1-1
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
22
Пинола
10
Гебхарт
5
Балич
3
Симонс
8
Франтц
10
Кийотаке
91
Полтер
21
Топрак
2
Фридрих
2
Фридрих
21
Топрак
20
Шюррле
13
Хегелер
13
Хегелер
20
Шюррле
8
Кастро
7
Аугусто
7
Аугусто
8
Кастро
8
Франтц
35
Эссвайн
35
Эссвайн
8
Франтц
91
Полтер
21
Мак
21
Мак
91
Полтер
5
Балич
17
Пекхарт
17
Пекхарт
5
Балич
Остались в запасе
Байер
Нюрнберг
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Саша Левандовски
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
1
Михаэль Ренсинг
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
33
Сидней Сэм
ПП
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
4
Ноа Корчовски
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
Главный тренер
Саша Левандовски
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Байер - Нюрнберг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Маркус Шмидт
(Штутгарт)
Стадион:
Бай-Арена
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