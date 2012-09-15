Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия М - Нюрнберг
Боруссия М - Нюрнберг: обзор матча 15 сентября 2012
Боруссия М
15.09.2012, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 3
Завершен
Нюрнберг
45'
Л. де Йонг
53'
Г. Джака
17'
Т. Клозе
25'
Т. Симонс
55'
Х. Кийотаке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Нюрнберг
Желтая карточка
Х. Аранго
89'
88'
Замена
А. Коэн
️️️️
Х. Кийотаке
Замена
Б. Хргота
️️️️
Т. Чигерчи
80'
77'
Замена
Т. Гебхарт
️️️️
А. Эссвайн
Замена
А. Ринг
️️️️
П. Херрманн
77'
Замена
М. Ханке
️️️️
Х. Нордтвейт
68'
65'
Желтая карточка
Т. Симонс
60'
Замена
С. Полтер
️️️️
Т. Пекхарт
55'
ГОЛ! 2:3!
Х. Кийотаке
Пас отдал
Х. Балич
ГОЛ! 2:2!
Г. Джака
Пас отдал
П. Херрманн
53'
ГОЛ! 1:2!
Л. де Йонг
Пас отдал
П. Херрманн
45'
28'
Желтая карточка
Х. Балич
Желтая карточка
Ф. Дамс
28'
25'
ГОЛ! 0:2!
Т. Симонс
Пас отдал
Х. Кийотаке
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Клозе
Пас отдал
Х. Кийотаке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
3
Филип Дамс
ЦЗ
24
Тони Янчке
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
7
Патрик Херрманн
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Нюрнберг
1
Рафаэль Шефер
ВР
22
Хавьер Пинола
ЛЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
3
Тимми Симонс
ЦП
5
Ханно Балич
ЦП
35
Александр Эссвайн
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
4
Александер Ринг
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
Нюрнберг
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
36
Альмог Коэн
ЦП
8
Маркус Фойлнер
ЦП
10
Тимо Гебхарт
ПП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-4-1-1-1
1
тер Стеген
6
Нордтвейт
39
Штранцль
3
Дамс
18
Домингес
38
Чигерчи
34
Джака
24
Янчке
18
Аранго
7
Херрманн
26
де Йонг
4-3-2-1
1
Шефер
22
Чендлер
4
Нильссон
5
Клозе
22
Пинола
3
Симонс
5
Балич
35
Эссвайн
10
Кийотаке
21
Мак
17
Пекхарт
7
Херрманн
4
Ринг
4
Ринг
7
Херрманн
6
Нордтвейт
9
Ханке
9
Ханке
6
Нордтвейт
38
Чигерчи
10
Хргота
10
Хргота
38
Чигерчи
10
Кийотаке
36
Коэн
36
Коэн
10
Кийотаке
35
Эссвайн
10
Гебхарт
10
Гебхарт
35
Эссвайн
17
Пекхарт
91
Полтер
91
Полтер
17
Пекхарт
Остались в запасе
Боруссия М
Нюрнберг
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
4
Маркос Антонио
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
9
Игор Де Камарго
ЦФ
Остались в запасе
4
Маркос Антонио
ЦЗ
33
Патрик Раковски
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Дитер Хекинг
Статистика матча Боруссия М - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
- : -
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Энерги
1 : 1
16.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Нюрнберг
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Фанаты едва не обрушили трибуну на матче Кубка Германии: видео, которое вызывает тревогу
2023.04.07 00:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+