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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика - Перу
Коста-Рика - Перу: обзор матча 16 августа 2012
Коста-Рика
16.08.2012, четверг, 01:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Коста-Рика - Перу
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0
0
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0
0
Матчи команд
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
- : -
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Англия
3 : 0
10.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
3 : 1
02.06.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Коста-Рика
0 : 5
31.03.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 2
27.03.2026
Коста-Рика
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
1 : 3
09.06.2026
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Перу
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
09:54
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
09:51
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
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