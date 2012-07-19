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Русенборг - Ордабасы
Русенборг - Ордабасы: обзор матча 19 июля 2012
Русенборг
19.07.2012, четверг, 21:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Ордабасы
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Статистика матча Русенборг - Ордабасы
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Матчи команд
Русенборг
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Олесунн
- : -
22.11.2026
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Норвегия. Элитсериен, 26 тур
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07.11.2026
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31.10.2026
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Норвегия. Элитсериен, 12 тур
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24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
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Норвегия. Элитсериен, 23 тур
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0 : 0
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24.10.2026
Женис
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
1 : 3
17.10.2026
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
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