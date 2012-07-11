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Калуга - Подолье
Калуга - Подолье: обзор матча 11 июля 2012
Калуга
11.07.2012, среда, 15:00
Россия. Кубок, 1/256 финала
4 : 1
Завершен
Подолье
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Калуга - Подолье
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