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Судьи
Главный судья:
Артур Элис (Англия)

СССР - Югославия

24.06.1979, Воскресенье, 07:15 мск Париж, стадион Парк де Пренс Чемпионат Европы, Финал СССР - Югославия
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