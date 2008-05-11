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ЦСКА - Химки
ЦСКА - Химки: обзор матча 11 мая 2008
ЦСКА
11.05.2008, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 10 тур
4 : 3
Завершен
Химки
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Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
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25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
В.Дроздов
И.Барышников (оба - Москва)
Делегат:
В.Бутенко (Москва)
Стадион:
ВТБ Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:15 (прямая)
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