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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 11 мая 2008
Ахмат
11.05.2008, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
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Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
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Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
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0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
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1 : 2
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0 : 1
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4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
И.Лапидус (Элиста)
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А.Бутенко (Москва)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
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