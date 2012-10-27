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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нанси - ПСЖ
Нанси - ПСЖ: обзор матча 27 октября 2012
Нанси
27.10.2012, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
ПСЖ
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Статистика матча Нанси - ПСЖ
Красные карточки
0
0
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0
Матчи команд
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
- : -
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Нанси
1 : 0
06.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 11 тур
Ред Стар
1 : 4
02.11.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Анси
1 : 2
16.10.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Стадион:
Марсель Пико
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ПСЖ
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Сафонов прокомментировал пропущенные голы от Узбекистана
Вчера, 12:49
3
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
1
Экс-полузащитник сборной Камеруна погиб в ДТП
2024.06.27 20:00
Владельцы «Манчестер Сити» намерены купить французский клуб «Нанси»
2020.03.05 09:46
3
«Нанси» в новогоднем поздравлении фанатам вместо домашнего стадиона по ошибке указал координаты кладбища
2020.01.04 18:10
1
Пюигренье: «Болельщики «Зенита» – расисты, это не нужно скрывать»
2019.09.17 12:29
42
ФИФА зарегистрировала жалобу «Нанта» на «Кардифф» из-за трансфера Салы
2019.03.20 09:55
7
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Сафонов прокомментировал пропущенные голы от Узбекистана
Вчера, 12:49
3
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
1
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