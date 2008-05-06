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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Е.Волнин (Владимир), С.Пантелеев (Тула)
Делегат:
Ю.Вергопуло (Москва)

Москва - Рубин

06.05.2008, Вторник, 19:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 19:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 9 тур ФК Москва - Рубин
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
5 августа, воскресенье 17:00 Москва 2:1 Рубин
5 тур
14 апреля, суббота 17:00 Рубин 1:1 Москва
Россия. Премьер-лига 2006
23 тур
22 октября, воскресенье 00:00 Москва 0:5 Рубин
8 тур
7 мая, воскресенье 00:00 Рубин 2:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
30 июля, суббота 18:00 Рубин 1:1 Москва
3 тур
2 апреля, суббота 20:00 Москва 0:1 Рубин
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Москва 1:0 Рубин
13 тур
23 мая, воскресенье 00:00 Рубин 3:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
29 тур
25 октября, суббота 00:00 Москва 1:2 Рубин
2 тур
22 марта, суббота 00:00 Рубин 1:0 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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