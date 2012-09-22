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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бастия - ПСЖ
Бастия - ПСЖ: обзор матча 22 сентября 2012
Бастия
22.09.2012, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 6 тур
0 : 4
Завершен
ПСЖ
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Статистика матча Бастия - ПСЖ
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0
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Матчи команд
Бастия
Франция. Третья лига, 13 тур
Бастия
- : -
21.11.2026
Вильфранш
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Бастия
1 : 1
01.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 8 тур
Париж 13
1 : 0
26.09.2026
Бастия
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
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ПСЖ
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Сафонов прокомментировал пропущенные голы от Узбекистана
Вчера, 12:49
3
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Вчера, 10:49
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Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
1
Клуб Куртуа и Джоковича вышел в Лигу 1, экс-клуб Черенкова и Бубнова вылетел из плей-офф
15 мая
Фанаты сорвали выход клуба Куртуа и Джоковича в Лигу 1
11 мая
Кубок Франции. «Нант» стал полуфиналистом турнира, победив «Бастию»
2022.02.11 01:05
«ПСЖ» в 1/8 финала Кубка Франции сыграет с «Вильфраншем», «Лион» – с «Генгамом»
2019.01.25 09:34
1
Лига 1. «Марсель» с минимальным счетом обыграл «Бастию», «Лилль» разгромил «Нант» и другие результаты
2017.05.21 00:06
Сафонов поздравил Мелехина с автоголом в матче с Узбекистаном
Вчера, 20:37
6
Черчесов ответил, кого взял бы на ЧМ-2018 из нынешней сборной России
Вчера, 15:31
3
Сафонов прокомментировал пропущенные голы от Узбекистана
Вчера, 12:49
3
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
Вчера, 10:49
8
Французский экс-игрок «Краснодара» Кабелла: «Рад, что Мотя выиграл конкуренцию у Шевалье»
Вчера, 10:31
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