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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Валансьен - Бордо
Валансьен - Бордо: обзор матча 15 сентября 2012
Валансьен
15.09.2012, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 5 тур
0 : 0
Завершен
Бордо
Матч
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Личные встречи
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Статистика матча Валансьен - Бордо
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Валансьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Валансьен
2 : 2
05.11.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 11 тур
Канн
2 : 1
31.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Версаль
1 : 0
03.10.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 8 тур
Валансьен
2 : 1
26.09.2026
Ле-Пюи
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
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Валансьен
Бордо
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
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Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
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2025.01.02 23:11
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2018.03.09 17:00
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2016.04.12 16:06
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Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами
2015.10.27 02:01
1
6-кратного чемпиона Франции купят за 1 евро
26 сентября
1
Смертин составил символическую сборную из бывших партнеров по команде
2025.10.03 15:59
Оливер Кан может купить французский клуб
2025.01.02 23:11
Экс-полузащитнику «Локомотива» и «Краснодара» предложили поиграть в 4-м дивизионе Франции
2024.08.27 22:55
1
6-кратный чемпион Франции потеряет профессиональный статус
2024.08.01 20:08
6
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