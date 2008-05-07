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Химки - Ахмат
Химки - Ахмат: обзор матча 07 мая 2008
Химки
07.05.2008, среда, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Ахмат
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Статистика матча Химки - Ахмат
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Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
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1 : 1
10.05.2025
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Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Т.Калугин
А.Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
А.Будогосский (Москва)
Стадион:
Родина
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 18:45 (прямая)
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