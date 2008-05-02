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Судьи
Главный судья:
Алексей Ковалев (Тамбов)
Помощники:
И. Лапидус (Элиста), В. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Э. Лакомов (Азов)

Шинник - Динамо

02.05.2008, Пятница, 17:30 мск Ярославль, стадион Шинник Трансляция: "Спорт" 17:25 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 17:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 8 тур Шинник - Динамо
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Шинник 1:2 Динамо
1 тур
18 марта, суббота 00:00 Динамо 1:1 Шинник
Россия. Премьер-лига 2005
18 тур
31 июля, воскресенье 18:00 Шинник 2:1 Динамо
3 тур
2 апреля, суббота 16:00 Динамо 1:0 Шинник
Россия. Премьер-лига 2004
25 тур
3 октября, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Шинник
6 тур
11 апреля, воскресенье 00:00 Шинник 1:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
28 сентября, воскресенье 00:00 Динамо 1:2 Шинник
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 Шинник 0:0 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
28 тур
2 ноября, суббота 00:00 Динамо 0:1 Шинник
5 тур
30 марта, суббота 00:00 Шинник 2:1 Динамо
Чемпионат России 1999
26 тур
2 октября, суббота 00:00 Динамо 3:1 Шинник
12 тур
23 июня, среда 00:00 Шинник 3:1 Динамо
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Шинник 0:2 Динамо
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Динамо 1:1 Шинник
Чемпионат России 1997
30 тур
4 октября, суббота 00:00 Динамо 3:0 Шинник
13 тур
14 июня, суббота 00:00 Шинник 0:0 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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