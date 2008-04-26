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Судьи
Главный судья:
Игорь Егоров (Нижний Новгород)
Помощники:
Е. Турбин, А. Монахов (оба - Москва)
Делегат:
Ю. Чеботарев (Краснодар)

Химки - Крылья Советов

26.04.2008, Суббота, 18:30 мск Химки, стадион Родина Трансляция: "НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 7 тур Химки - Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
30 тур
11 ноября, воскресенье 14:00 Химки 4:1 Крылья Советов
1 тур
10 марта, суббота 16:00 Крылья Советов 1:0 Химки
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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