Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Юрий Баскаков (Москва)
Помощники:
Калугин Т., Аверьянов А. (оба - Москва)
Делегат:
Савкин А.П. (Балашиха)

Москва - Динамо

19.04.2008, Суббота, 15:30 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Трансляция: "Спорт" 15:25 (прямая) "НТВ+ Наш футбол" 15:15 (прямая) Россия. Премьер-лига, 6 тур ФК Москва - Динамо
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
22 сентября, суббота 14:00 Москва 4:1 Динамо
10 тур
20 мая, воскресенье 19:00 Динамо 0:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2006
27 тур
8 ноября, среда 00:00 Динамо 1:1 Москва
12 тур
25 июля, вторник 00:00 Москва 1:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2005
21 тур
27 августа, суббота 18:00 Москва 2:1 Динамо
6 тур
23 апреля, суббота 16:00 Динамо 0:2 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
22 тур
12 сентября, воскресенье 00:00 Москва 1:0 Динамо
11 тур
16 мая, воскресенье 00:00 Динамо 1:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2003
28 тур
18 октября, суббота 00:00 Динамо 0:1 Москва
3 тур
5 апреля, суббота 00:00 Москва 0:1 Динамо
Россия. Премьер-лига 2002
21 тур
24 августа, суббота 00:00 Динамо 1:1 Москва
10 тур
3 мая, пятница 00:00 Москва 0:2 Динамо
Чемпионат России 2001
26 тур
1 октября, понедельник 00:00 Динамо 2:1 Москва
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Москва 1:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
...
  • Читайте нас: 