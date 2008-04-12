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Судьи
Главный судья:
Виталий Дорошенко (Ейск)
Помощники:
М. Еровенко (Краснодар), В. Лебедев (Санкт-Петербург)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)

Амкар-Пермь - Москва

12.04.2008, Суббота, 14:00 мск Пермь, стадион Звезда Трансляция: "Спорт" 13:55 (прямая); "НТВ+ Наш футбол" 13:50 (прямая) Россия. Премьер-лига, 5 тур Амкар-Пермь - ФК Москва
Россия. Премьер-лига 2007
28 тур
27 октября, суббота 15:00 Москва 3:1 Амкар-Пермь
14 тур
24 июня, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 1:1 Москва
Россия. Кубок (2007/2008)
1/4 финала
16 сентября, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:1 Москва
Россия. Кубок (2006/2007)
1/8 финала
ответный матч		 4 марта, воскресенье 16:00 Амкар-Пермь 2:3 Москва
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
20 августа, воскресенье 00:00 Амкар-Пермь 2:2 Москва
1 тур
17 марта, пятница 00:00 Москва 1:0 Амкар-Пермь
Россия. Премьер-лига 2005
19 тур
7 августа, воскресенье 00:00 Москва 1:0 Амкар-Пермь
4 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Амкар-Пермь 0:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
25 июля, воскресенье 00:00 Москва 3:1 Амкар-Пермь
15 тур
7 июля, среда 00:00 Амкар-Пермь 1:0 Москва
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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