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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Нарва Транс - Шамахы
Нарва Транс - Шамахы: обзор матча 05 июля 2012
Нарва Транс
05.07.2012, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 5
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Шамахы
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Статистика матча Нарва Транс - Шамахы
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Матчи команд
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Нарва Транс
3 : 1
07.11.2026
Харью
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Нарва Транс
0 : 1
27.10.2026
Нымме Юнайтед
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Таммека
5 : 1
23.10.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 12 тур
Шамахы
- : -
21.11.2026
Туран Товуз
Азербайджан. Премьер-лига, 11 тур
Сабах
2 : 2
08.11.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 10 тур
Шамахы
2 : 3
01.11.2026
Нефтчи
Азербайджан. Премьер-лига, 9 тур
Имишли
2 : 1
25.10.2026
Шамахы
Азербайджан. Премьер-лига, 8 тур
Шамахы
3 : 2
16.10.2026
Шафа
Азербайджан. Премьер-лига, 7 тур
Зиря
1 : 1
10.10.2026
Шамахы
Информация о матче
Стадион:
Кренгольм
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Нарва Транс
Шамахы
Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
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Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
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Тренер «Сабаха» Василий Березуцкий ответил на вопрос об антипатии к местным игрокам
2025.03.11 11:22
1
«Факел» купит Пуси
2025.02.19 13:34
7
«Сабах» впервые проиграл при Березуцком
2024.12.22 15:55
Лига конференций. «Сочи» в ответном матче забил четыре гола «Кешле» и вышел в следующий раунд
2021.07.29 20:50
24
Бурмистров, Юрганов, Воробьев и Прохин – в старте «Сочи» на ответный матч с «Кешлей»
2021.07.29 18:02
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