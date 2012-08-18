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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рапид - Штурм
Рапид - Штурм: обзор матча 18 августа 2012
Рапид
18.08.2012, суббота, 20:30
Австрия. Бундеслига, 5 тур
3 : 0
Завершен
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Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
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- : -
21.11.2026
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6 : 0
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0 : 2
11.10.2026
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1 : 1
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2 : 2
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Марсель
Информация о матче
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