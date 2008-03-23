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Судьи
Главный судья:
Станислав Сухина (Малаховка, Московская область)
Помощники:
Е. Волнин (Владимир), С. Пантелеев (Тула)
Делегат:
А. Спирин (Москва)

Москва - Зенит

23.03.2008, Воскресенье, 16:00 мск Москва, стадион им. Э.А.Стрельцова Трансляция: "Первый" 16:00 (прямая) "НТВ+ Онлайн" 15:50 (прямая) Россия. Премьер-лига, 2 тур ФК Москва - Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Зенит 1:0 Москва
15 тур
1 июля, воскресенье 14:00 Москва 0:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
29 октября, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 Москва
10 тур
12 июля, среда 00:00 Москва 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 18:00 Москва 2:0 Зенит
12 тур
19 июня, воскресенье 20:00 Зенит 2:2 Москва
Россия. Премьер-лига 2004
29 тур
8 ноября, понедельник 00:00 Зенит 2:3 Москва
2 тур
21 марта, воскресенье 00:00 Москва 1:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
18 тур
25 июля, пятница 00:00 Москва 0:1 Зенит
13 тур
18 июня, среда 00:00 Зенит 3:0 Москва
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 0:0 Москва
11 тур
8 мая, среда 00:00 Москва 1:2 Зенит
Чемпионат России 2001
17 тур
18 июля, среда 00:00 Зенит 4:0 Москва
3 тур
1 апреля, воскресенье 00:00 Москва 0:2 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Рубин 30 18 6 6 44:26 +18 60
2. ЦСКА 30 16 8 6 53:24 +29 56
3. Динамо М 30 15 9 6 41:29 +12 54
4. Амкар-Пермь 30 14 9 7 31:22 +9 51
5. Зенит 30 12 12 6 59:37 +22 48
6. Крылья Советов 30 12 12 6 46:28 +18 48
7. Локомотив 30 13 8 9 37:32 +5 47
8. Спартак М 30 11 11 8 43:39 +4 44
9. Москва 30 9 11 10 34:36 -2 38
10. Ахмат 30 9 8 13 28:42 -14 35
11. Сатурн 30 7 12 11 26:30 -4 33
12. Спартак Нч 30 8 8 14 30:39 -9 32
13. Томь 30 7 8 15 23:39 -16 29
14. Химки 30 6 9 15 34:54 -20 27
15. Шинник 30 5 7 18 25:48 -23 22
16. Луч 30 3 12 15 24:53 -29 21
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