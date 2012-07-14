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Металлист - Мариуполь

14.07.2012, Суббота, 22:30 мск Харьков, стадион ОСК Металлист Украина. Премьер-Лига, 1 тур Металлист - Мариуполь
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
14 апреля, суббота 20:30 Металлист 0:0 Мариуполь
12 тур
2 октября, воскресенье 14:30 Мариуполь 0:1 Металлист
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
29 тур
15 мая, воскресенье 17:00 Металлист 3:0 Мариуполь
14 тур
24 октября, воскресенье 15:00 Мариуполь 1:4 Металлист
Чемпионат Украины (2009/2010)
25 тур
15 апреля, четверг 19:00 Металлист 3:1 Мариуполь
10 тур
18 октября, воскресенье 17:00 Мариуполь 0:2 Металлист
Чемпионат Украины (2008/2009)
21 тур
9 апреля, четверг 19:00 Мариуполь 0:2 Металлист
6 тур
22 августа, пятница 20:00 Металлист 2:0 Мариуполь
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 30 25 4 1 82:18 +64 79
2. Металлист 30 20 6 4 59:25 +34 66
3. Динамо К 30 20 2 8 55:23 +32 62
4. Днепр Дп 30 16 8 6 54:27 +27 56
5. Металлург Д 30 14 7 9 45:35 +10 49
6. Черноморец Од 30 12 7 11 32:36 -4 43
7. Кривбасс 30 12 7 11 36:41 -5 43
8. Арсенал К 30 10 9 11 34:41 -7 39
9. Мариуполь 30 10 8 12 30:32 -2 38
10. Заря 30 10 7 13 32:43 -11 37
11. Таврия * 30 10 5 15 27:46 -19 32
12. Ворскла 30 8 7 15 31:36 -5 31
13. Волынь 30 7 8 15 26:45 -19 29
14. Карпаты 30 7 6 17 37:52 -15 27
15. Говерла 30 5 7 18 29:57 -28 22
16. Металлург З 30 1 8 21 12:64 -52 11
* - Таврия: снято 3
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