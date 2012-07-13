Волынь - Карпаты

|27 тур
|16 апреля, понедельник
|18:00
|Карпаты
|1:0
|Волынь
|12 тур
|1 октября, суббота
|20:30
|Волынь
|0:2
|Карпаты
|27 тур
|16 апреля, понедельник
|18:00
|Карпаты
|1:0
|Волынь
|12 тур
|1 октября, суббота
|20:30
|Волынь
|0:2
|Карпаты
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Шахтер Дн
|30
|25
|4
|1
|82:18
|+64
|79
|2.
|Металлист
|30
|20
|6
|4
|59:25
|+34
|66
|3.
|Динамо К
|30
|20
|2
|8
|55:23
|+32
|62
|4.
|Днепр Дп
|30
|16
|8
|6
|54:27
|+27
|56
|5.
|Металлург Д
|30
|14
|7
|9
|45:35
|+10
|49
|6.
|Черноморец Од
|30
|12
|7
|11
|32:36
|-4
|43
|7.
|Кривбасс
|30
|12
|7
|11
|36:41
|-5
|43
|8.
|Арсенал К
|30
|10
|9
|11
|34:41
|-7
|39
|9.
|Мариуполь
|30
|10
|8
|12
|30:32
|-2
|38
|10.
|Заря
|30
|10
|7
|13
|32:43
|-11
|37
|11.
|Таврия *
|30
|10
|5
|15
|27:46
|-19
|32
|12.
|Ворскла
|30
|8
|7
|15
|31:36
|-5
|31
|13.
|Волынь
|30
|7
|8
|15
|26:45
|-19
|29
|14.
|Карпаты
|30
|7
|6
|17
|37:52
|-15
|27
|15.
|Говерла
|30
|5
|7
|18
|29:57
|-28
|22
|16.
|Металлург З
|30
|1
|8
|21
|12:64
|-52
|11
|* - Таврия: снято 3
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