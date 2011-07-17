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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Сан-Хосе
Коламбус - Сан-Хосе: обзор матча 17 июля 2011
Коламбус
17.07.2011, воскресенье, 00:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Сан-Хосе
Матч
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Статистика матча Коламбус - Сан-Хосе
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0
0
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0
0
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
- : -
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
0 : 2
19.10.2026
Коламбус
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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