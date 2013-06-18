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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - Катар
Узбекистан - Катар: обзор матча 18 июня 2013
Узбекистан
18.06.2013, вторник, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа A
5 : 1
Завершен
Катар
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Саудовская Аравия
- : -
17.11.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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12.11.2026
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