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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Катар - Южная Корея
Катар - Южная Корея: обзор матча 08 июня 2012
Катар
08.06.2012, пятница, 20:15
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Азия, группа A
1 : 4
Завершен
Южная Корея
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Катар - Южная Корея
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0
0
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0
0
Матчи команд
Катар
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Чемпионат мира, 3 тур
Босния и Герцеговина
3 : 1
24.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 2 тур
Канада
6 : 0
19.06.2026
Катар
Чемпионат мира, 1 тур
Катар
1 : 1
13.06.2026
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
06.06.2026
Сальвадор
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
1 : 0
28.05.2026
Катар
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
0 : 0
13.11.2026
Южная Корея
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
ЮАР
1 : 0
25.06.2026
Южная Корея
Информация о матче
Стадион:
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