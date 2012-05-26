Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия - Польша
Словакия - Польша: обзор матча 26 мая 2012
Словакия
26.05.2012, суббота, 19:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Польша
30'
Д. Перки
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Словакия - Польша
85'
Желтая карточка
А. Миржеевски
Замена
Р. Прохазка
️️️️
Ю. Куцка
82'
80'
Замена
Р. Вольски
️️️️
Л. Обраньяк
69'
Замена
М. Камински
️️️️
Д. Перки
Замена
Т. Кона
️️️️
Э. Йендришек
65'
63'
Замена
А. Миржеевски
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
К. Геде
️️️️
С. Шестак
58'
46'
Замена
П. Брожек
️️️️
Р. Муравски
46'
Замена
А. Матушик
️️️️
Ю. Полански
Замена
М. Бакош
️️️️
Ф. Голошко
46'
46'
Замена
Д. Дудка
️️️️
Р. Левандовски
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Перки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Душан Перниш
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
5
Марек Чех
ЦЗ
16
Любомир Михалик
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
18
Эрик Йендришек
ЛП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
18
Душан Швенто
ПП
13
Филип Голошко
ЦФ
9
Станислав Шестак
ЦФ
Главный тренер
Станислав Грига
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
15
Дамьен Перки
ЛЗ
21
Марцин Василевски
ЦЗ
0
Себастьян Бениш
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Рафал Муравски
ЛП
10
Людовик Обраньяк
ЦП
7
Юджен Полански
ПП
16
Якуб Блащиковски
(К)
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Францишек Смуда
Словакия
0
Мэриан Келло
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
0
Томаш Кона
ЦП
16
Роман Прохазка
ЦП
8
Карим Геде
ЦП
14
Камил Копунек
ЦП
11
Марек Бакош
ЦФ
Польша
22
Пжемислав Тытонь
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Дариуш Дудка
ЛЗ
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
4
Марцин Камински
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
6
Адам Матушик
ЦП
23
Павел Брожек
ЦП
19
Рафал Вольски
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
4-4-2
12
Перниш
15
Губочан
5
Чех
16
Михалик
2
Пекарик
18
Йендришек
17
Гамшик
19
Куцка
18
Швенто
9
Шестак
13
Голошко
3-2-3-2
1
Щесны
13
Рыбус
21
Василевски
0
Бениш
20
Пищек
15
Перки
7
Полански
10
Обраньяк
11
Муравски
9
Левандовски
16
Блащиковски
18
Йендришек
0
Кона
0
Кона
18
Йендришек
19
Куцка
16
Прохазка
16
Прохазка
19
Куцка
9
Шестак
8
Геде
8
Геде
9
Шестак
13
Голошко
11
Бакош
11
Бакош
13
Голошко
9
Левандовски
5
Дудка
5
Дудка
9
Левандовски
15
Перки
4
Камински
4
Камински
15
Перки
7
Полански
6
Матушик
6
Матушик
7
Полански
11
Муравски
23
Брожек
23
Брожек
11
Муравски
10
Обраньяк
19
Вольски
19
Вольски
10
Обраньяк
16
Блащиковски
18
Миржеевски
18
Миржеевски
16
Блащиковски
Остались в запасе
Словакия
Польша
0
Мэриан Келло
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
14
Камил Копунек
ЦП
Главный тренер
Станислав Грига
22
Пжемислав Тытонь
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
Главный тренер
Францишек Смуда
Остались в запасе
0
Мэриан Келло
ВР
0
Михал Брезнаник
ЛЗ
14
Камил Копунек
ЦП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
14
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Томаш Йодловиц
ЦЗ
6
Гжегож Войтковяк
ПЗ
Главный тренер
Станислав Грига
Главный тренер
Францишек Смуда
Статистика матча Словакия - Польша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
- : -
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Лига наций, 1 тур
Словакия
2 : 0
26.09.2026
Молдова
Товарищеские матчи. Сборные
Словакия
2 : 2
05.06.2026
Черногория
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Главный судья:
Рене Айснер
(Войтсберг)
Стадион:
Вертерзее
Новости команд
Все
Словакия
Польша
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
10:47
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Лига наций: шансы Словакии и Фарерских островов на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:09
Молдова – Словакия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Молдова – Словакия: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Фарерские острова – Словакия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2026
2 октября
Фарерские острова – Словакия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
1 октября
Лига наций: шансы Румынии и Польши на победу в матче 5 тура
10:47
Топ-20 претендентов на золото Евро-2028 по версии Goal
8 октября
6
Лига наций. Франция разгромила Бельгию, Италия победила Турцию, ничья Грузии, поражение Украины и другие результаты
5 октября
3
Босния и Герцеговина – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 октября 2026
5 октября
Босния и Герцеговина – Польша: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
4 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+