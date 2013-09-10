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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сан-Марино - Польша
Сан-Марино - Польша: обзор матча 10 сентября 2013
Сан-Марино
10.09.2013, вторник, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа H
1 : 5
Завершен
Польша
22'
А. Делла Валле
10'
П. Зелински
23'
Я. Блащиковски
33'
В. Собота
66'
П. Зелински
75'
А. Миржеевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Марино - Польша
86'
Желтая карточка
М. Робак
Замена
А. Бьянки
️️️️
Д. Эзекиель Ринальди
80'
79'
Замена
П. Вшолек
️️️️
Г. Крыховяк
75'
ГОЛ! 1:5!
А. Миржеевски
72'
Замена
А. Миржеевски
️️️️
Я. Блащиковски
Замена
Э. Чибелли
️️️️
М. Палацци
69'
66'
ГОЛ! 1:4!
П. Зелински
Желтая карточка
П. Кальцолари
60'
Желтая карточка
Л. Бускарини
55'
55'
Замена
М. Робак
️️️️
П. Брожек
42'
Желтая карточка
М. Клих
Замена
М. Червеллини
️️️️
А. Гасперони
41'
33'
ГОЛ! 1:3!
В. Собота
Желтая карточка
М. Витаиоли
29'
23'
ГОЛ! 1:2!
Я. Блащиковски
ГОЛ! 1:1!
А. Делла Валле
Пас отдал
М. Витаиоли
22'
Желтая карточка
Д. Боллини
17'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Зелински
Пас отдал
С. Бениш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Марино
23
Альдо Симончини
ВР
13
Лоренцо Бускарини
ЦЗ
15
Джанлука Боллини
ЦЗ
4
Фабио Витаиоли
ЦЗ
3
Мирко Палацци
ЦЗ
13
Алессандро Делла Валле
ЦЗ
18
Пьетро Кальцолари
ЦП
19
Данило Эзекиель Ринальди
ЦП
8
Алекс Гасперони
ЦП
20
Анди Сельва
ЦФ
7
Маттео Витаиоли
ЦФ
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Польша
12
Артур Боруц
ВР
0
Себастьян Бениш
ЛЗ
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
2
Бартош Саламон
ЦЗ
19
Петр Целебан
ЦЗ
5
Вальдемар Собота
ЛП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Павел Брожек
ЦП
23
Матеуш Клих
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Сан-Марино
22
Карло Валентини
ВР
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
0
Майколь Берретти
ЦЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
0
Энрико Чибелли
ЦП
14
Микеле Червеллини
ЦП
8
Маттео Коппини
ЦП
0
Алессандро Бьянки
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
7
Юджен Полански
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
18
Адриан Миржеевски
АП
15
Павел Вшолек
ПВ
14
Марцин Робак
ЦФ
3-2-3-2
23
Симончини
4
Витаиоли
3
Палацци
13
Делла Валле
15
Боллини
13
Бускарини
18
Кальцолари
19
Ринальди
8
Гасперони
7
Витаиоли
20
Сельва
4-1-5
12
Боруц
3
Енджейчик
2
Саламон
19
Целебан
0
Бениш
10
Крыховяк
16
Блащиковски
23
Брожек
23
Клих
10
Зелински
5
Собота
3
Палацци
0
Чибелли
0
Чибелли
3
Палацци
19
Ринальди
0
Бьянки
0
Бьянки
19
Ринальди
8
Гасперони
14
Червеллини
14
Червеллини
8
Гасперони
10
Крыховяк
15
Вшолек
15
Вшолек
10
Крыховяк
16
Блащиковски
18
Миржеевски
18
Миржеевски
16
Блащиковски
23
Брожек
14
Робак
14
Робак
23
Брожек
Остались в запасе
Сан-Марино
Польша
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
8
Маттео Коппини
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
1
Войцех Щесны
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
7
Юджен Полански
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Остались в запасе
0
Джакомо Бенедеттини
ЦЗ
6
Алекс Делла Валле
ЦЗ
22
Карло Валентини
ВР
0
Майколь Берретти
ЦЗ
6
Габриэле Дженгини
ЦЗ
8
Маттео Коппини
ЦП
Остались в запасе
1
Войцех Щесны
ВР
22
Лукаш Фабиански
ВР
7
Якуб Ржежничак
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
7
Юджен Полански
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
Главный тренер
Джанпаоло Мацца
Главный тренер
Вальдемар Форналик
Статистика матча Сан-Марино - Польша
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Марино
Лига наций, 6 тур
Финляндия
- : -
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Сан-Марино
0 : 7
26.09.2026
Финляндия
Польша
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Информация о матче
Главный судья:
Марко Борг
(Санта-Венера)
Стадион:
Олимпико
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