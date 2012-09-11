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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швейцария - Албания
Швейцария - Албания: обзор матча 11 сентября 2012
Швейцария
11.09.2012, вторник, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа E
2 : 0
Завершен
Албания
23'
Д. Шакири
68'
Г. Инлер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Албания
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Г. Джака
90'
+1
Желтая карточка
Г. Инлер
88'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
В. Штокер
78'
Желтая карточка
В. Штокер
74'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
В. Бехрами
73'
Желтая карточка
Э. Дердийок
72'
72'
Замена
Я. Хика
️️️️
Б. Кукели
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Инлер
68'
55'
Замена
Э. Цани
️️️️
Э. Богдани
55'
Замена
О. Роши
️️️️
Э. Вила
47'
Желтая карточка
А. Даллку
Желтая карточка
В. Бехрами
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шакири
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
10
Гранит Джака
ОП
8
Гекхан Инлер
ЦП
11
Валон Бехрами
ЦП
14
Валентин Штокер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
19
Эрен Дердийок
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Албания
1
Самир Уйкани
ВР
0
Арменд Даллку
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
15
Мергим Маврай
ЦЗ
0
Эрвин Булку
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
11
Эмилиано Вила
ЦП
13
Бурим Кукели
ЦП
14
Альбан Меха
ПП
15
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
0
Жонатан Россини
ЦЗ
24
Ален Неф
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Адриан Винтер
ЦП
15
Блерим Джемаили
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Йосип Дрмич
ЦФ
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
13
Сабиен Лилай
ЦП
0
Ямир Хика
ЦП
10
Эдгар Цани
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Бенальо
13
Родригес
5
фон Берген
20
Джуру
2
Лихтштайнер
10
Джака
8
Инлер
11
Бехрами
14
Штокер
23
Шакири
19
Дердийок
3-2-3-1
1
Уйкани
15
Маврай
0
Булку
5
Цана
2
Лила
7
Аголли
14
Меха
13
Кукели
11
Вила
15
Богдани
11
Бехрами
15
Джемаили
15
Джемаили
11
Бехрами
14
Штокер
18
Мехмеди
18
Мехмеди
14
Штокер
10
Джака
19
Дрмич
19
Дрмич
10
Джака
15
Богдани
10
Цани
10
Цани
15
Богдани
11
Вила
21
Роши
21
Роши
11
Вила
13
Кукели
0
Хика
0
Хика
13
Кукели
Остались в запасе
Швейцария
Албания
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
0
Жонатан Россини
ЦЗ
24
Ален Неф
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Адриан Винтер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
1
Янн Зоммер
ВР
12
Марко Вельфли
ВР
0
Жонатан Россини
ЦЗ
24
Ален Неф
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
17
Адриан Винтер
ЦП
16
Желсон Фернандес
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
2
Франк Велиу
ЦЗ
0
Гилман Лика
ЦП
1
Этрит Бериша
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
0
Ренато Арапи
ЦЗ
0
Тефик Османи
ЦЗ
13
Сабиен Лилай
ЦП
10
Армандо Садику
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Швейцария - Албания
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
- : -
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Лига наций, 1 тур
Албания
2 : 0
26.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
Аллменд
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