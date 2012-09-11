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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Румыния - Андорра
Румыния - Андорра: обзор матча 11 сентября 2012
Румыния
11.09.2012, вторник, 21:30
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа D
4 : 0
Завершен
Андорра
29'
Г. Торже
44'
К. Лазэр
90+1'
В. Гэман
90+3'
А. Максим
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Андорра
ГОЛ! 4:0!
А. Максим
90'
+3
ГОЛ! 3:0!
В. Гэман
Пас отдал
Г. Торже
90'
+1
86'
Замена
С. Морено
️️️️
Л. Клементе
Замена
А. Максим
️️️️
К. Тэнасе
80'
79'
Замена
К. Пеппе
️️️️
М. Пужоль
69'
Замена
Ф. Силва
️️️️
С. Гомес
Замена
Р. Русеску
️️️️
Ч. Марика
54'
51'
Желтая карточка
И. Лима
Замена
Ч. Тэтэрушану
️️️️
Б. Лобонц
46'
ГОЛ! 2:0!
К. Лазэр
44'
ГОЛ! 1:0!
Г. Торже
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
1
Богдан Лобонц
ВР
3
Рэзван Рац
ЛЗ
2
Александру Мэцел
ЦЗ
15
Валерикэ Гэман
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
10
Кристиан Тэнасе
ЛП
0
Александру Бурчану
ОП
0
Георге Теодор Грозав
ЦП
0
Костин Лазэр
ЦП
11
Габриэль Торже
ЦП
0
Чиприан Марика
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Андорра
1
Хосеп Гомес
ВР
20
Адриан Родригес
ЦЗ
5
Эмили Гарсия
ЦЗ
6
Ильдефонс Лима
ЦЗ
18
Хосеп Айяла
ЦЗ
21
Марк Гарсия
ЦП
8
Марсио Виейра
ЦП
19
Иван Лоренцо
ЦП
7
Марк Пужоль
ЦП
10
Людовик Клементе
ЦФ
19
Себастьян Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Румыния
1
Костел Пантилимон
ВР
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Срджан Лукин
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
0
Адриан Сэлэджяну
ЦП
0
Клаудиу Войкулец
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
18
Мариус Никулае
ЦФ
9
Раул Русеску
ЦФ
Андорра
13
Ферран Поль
ВР
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
22
Давид Манейро
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
14
Карлос Пеппе
ЦП
11
Серхи Морено
АП
5
Фернандо Силва
ЦФ
4-1-4-1
1
Лобонц
3
Рац
15
Гэман
21
Кирикеш
2
Мэцел
0
Бурчану
10
Тэнасе
0
Лазэр
11
Торже
0
Грозав
0
Марика
4-4-2
1
Хосеп Гомес
5
Эмили Гарсия
6
Лима
18
Айяла
20
Родригес
8
Виейра
19
Лоренцо
7
Пужоль
21
Гарсия
19
Гомес
10
Клементе
1
Лобонц
12
Тэтэрушану
12
Тэтэрушану
1
Лобонц
10
Тэнасе
10
Максим
10
Максим
10
Тэнасе
0
Марика
9
Русеску
9
Русеску
0
Марика
7
Пужоль
14
Пеппе
14
Пеппе
7
Пужоль
10
Клементе
11
Морено
11
Морено
10
Клементе
19
Гомес
5
Силва
5
Силва
19
Гомес
Остались в запасе
Румыния
Андорра
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Адриан Сэлэджяну
ЦП
0
Клаудиу Войкулец
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
8
Михай Пинтилий
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
18
Мариус Никулае
ЦФ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Остались в запасе
4
Срджан Лукин
ЦЗ
0
Адриан Сэлэджяну
ЦП
0
Клаудиу Войкулец
ЦП
1
Костел Пантилимон
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
8
Михай Пинтилий
ЦП
20
Адриан Попа
ЦП
18
Мариус Никулае
ЦФ
Остались в запасе
4
Оскар Сонеже
ЦЗ
13
Ферран Поль
ВР
22
Давид Манейро
ЦЗ
2
Кристиан Мартинес
ЦЗ
Главный тренер
Виктор Пицуркэ
Главный тренер
Хесус Альварес Кольдо
Статистика матча Румыния - Андорра
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
- : -
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 1 тур
Швеция
2 : 1
25.09.2026
Румыния
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния
2 : 1
06.06.2026
Уэльс
Андорра
Лига наций, 5 тур
Андорра
1 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Лига наций, 1 тур
Андорра
1 : 2
24.09.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Косово
3 : 0
07.06.2026
Андорра
Информация о матче
Стадион:
Национальный
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