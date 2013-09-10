Северная Македония - Шотландия

|
|11 сентября, вторник
|23:00
|Шотландия
|1:1
|Северная Македония
|
|11 сентября, вторник
|23:00
|Шотландия
|1:1
|Северная Македония
|8 тур
|5 сентября, суббота
|18:00
|Шотландия
|2:0
|Северная Македония
|1 тур
|6 сентября, суббота
|17:00
|Северная Македония
|1:0
|Шотландия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|10
|8
|2
|0
|18:4
|+14
|26
|2.
|Хорватия
|10
|5
|2
|3
|12:9
|+3
|17
|3.
|Сербия
|10
|4
|2
|4
|18:11
|+7
|14
|4.
|Шотландия
|10
|3
|2
|5
|8:12
|-4
|11
|5.
|Уэльс
|10
|3
|1
|6
|9:20
|-11
|10
|6.
|Северная Македония
|10
|2
|1
|7
|7:16
|-9
|7