Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Фреди Фотрель (Авранш)

Северная Македония - Шотландия

10.09.2013, Вторник, 22:30 мск Скопье, стадион Тоше Проески Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа Северная Македония - Шотландия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа A

11 сентября, вторник 23:00 Шотландия 1:1 Северная Македония
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 9
8 тур
5 сентября, суббота 18:00 Шотландия 2:0 Северная Македония
1 тур
6 сентября, суббота 17:00 Северная Македония 1:0 Шотландия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 8 2 0 18:4 +14 26
2. Хорватия 10 5 2 3 12:9 +3 17
3. Сербия 10 4 2 4 18:11 +7 14
4. Шотландия 10 3 2 5 8:12 -4 11
5. Уэльс 10 3 1 6 9:20 -11 10
6. Северная Македония 10 2 1 7 7:16 -9 7
...
  • Читайте нас: 