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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Шотландия - Бельгия
Шотландия - Бельгия: обзор матча 06 сентября 2013
Шотландия
06.09.2013, пятница, 23:00
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа A
0 : 2
Завершен
Бельгия
38'
С. Дефур
89'
К. Миральяс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шотландия - Бельгия
89'
ГОЛ! 0:2!
К. Миральяс
Пас отдал
К. Бентеке
87'
Замена
М. Дембеле
️️️️
С. Дефур
Замена
Р. МакКормак
️️️️
Д. Форрест
86'
77'
Замена
С. Поконьоли
️️️️
Н. Ломбертс
68'
Замена
К. Миральяс
️️️️
М. Феллайни
Замена
Д. Роудс
️️️️
Л. Гриффитс
68'
59'
Желтая карточка
Н. Ломбертс
Замена
И. Анья
️️️️
Р. Снодграсс
59'
38'
ГОЛ! 0:1!
С. Дефур
Пас отдал
К. Де Брюйне
15'
Желтая карточка
М. Феллайни
Желтая карточка
Р. Снодграсс
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шотландия
1
Дэвид Маршалл
ВР
5
Грант Хэнли
ЦЗ
2
Алан Хаттон
ЦЗ
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
4
Расселл Мартин
ЦЗ
6
Шон Мэлони
ЛП
8
Скотт Браун
ЦП
7
Роберт Снодграсс
ПП
25
Джеймс Форрест
ПВ
20
Ли Гриффитс
ЦФ
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
15
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
3
Николас Ломбертс
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
22
Насер Шадли
ЦП
16
Стивен Дефур
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
8
Маруан Феллайни
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Шотландия
21
Мэттью Гилкс
ВР
21
Крейг Сэмсон
ВР
0
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
11
Икечи Анья
ЦП
18
Джеймс МакАртур
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
0
Крэйг Конвэй
ЦФ
0
Росс МакКормак
ЦФ
18
Джордан Роудс
ЦФ
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
19
Мусса Дембеле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
11
Кевин Миральяс
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Маршалл
3
Уиттакер
4
Малгрю
4
Мартин
2
Хаттон
5
Хэнли
6
Мэлони
8
Браун
7
Снодграсс
25
Форрест
20
Гриффитс
4-4-1-1
1
Куртуа
3
Ломбертс
2
Алдервейрелд
5
Вертонген
15
ван Бюйтен
16
Дефур
6
Витсель
8
Феллайни
22
Шадли
7
Де Брюйне
20
Бентеке
7
Снодграсс
11
Анья
11
Анья
7
Снодграсс
25
Форрест
0
МакКормак
0
МакКормак
25
Форрест
20
Гриффитс
18
Роудс
18
Роудс
20
Гриффитс
3
Ломбертс
15
Поконьоли
15
Поконьоли
3
Ломбертс
16
Дефур
19
Дембеле
19
Дембеле
16
Дефур
8
Феллайни
11
Миральяс
11
Миральяс
8
Феллайни
Остались в запасе
Шотландия
Бельгия
21
Мэттью Гилкс
ВР
21
Крейг Сэмсон
ВР
0
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
18
Джеймс МакАртур
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
0
Крэйг Конвэй
ЦФ
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Остались в запасе
21
Мэттью Гилкс
ВР
21
Крейг Сэмсон
ВР
0
Ли Уоллас
ЦЗ
5
Гордон Грир
ЦЗ
18
Джеймс МакАртур
ЦП
17
Бэрри Беннэн
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
10
Стивен Нейсмит
ЦФ
0
Крэйг Конвэй
ЦФ
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
18
Йелле ван Дамм
ЛЗ
23
Лоран Киман
ЦЗ
3
Тимми Симонс
ЦП
30
Гийом Жилле
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Марк Вилмотс
Статистика матча Шотландия - Бельгия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Шотландия
Лига наций, 6 тур
Швейцария
- : -
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Шотландия
2 : 1
13.11.2026
Северная Македония
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Северная Македония
0 : 2
03.10.2026
Шотландия
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Словения
0 : 0
26.09.2026
Шотландия
Бельгия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
- : -
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Хэмпден Парк
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