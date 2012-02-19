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Ливерпуль - Брайтон

19.02.2012, Воскресенье, 20:30 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: "Россия 2" 20:25 (прямая) Англия. Кубок, 1/8 финала Ливерпуль - Брайтон
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/16 финала
21 сентября, среда 22:45 Брайтон 1:2 Ливерпуль
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