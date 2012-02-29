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Судьи
Главный судья:
Паоло Тальявенто (Терни)

Германия - Франция

29.02.2012, Среда, 23:45 мск Бремен, стадион Везерстадион Трансляция: "НТВ-ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Германия - Франция
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