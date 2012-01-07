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Англия. Кубок
Уотфорд - Брэдфорд Сити
Уотфорд - Брэдфорд Сити: обзор матча 07 января 2012
Уотфорд
07.01.2012, суббота, 19:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Брэдфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Уотфорд - Брэдфорд Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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